FDP Kreishauptversammlung, Wiedereinzug in den Land- und Bundestag ist das erklärte Ziel

Am 20.09.2016 fand die Kreishauptversammlung der FDP Aichach-Friedberg in Friedberg statt. Nach zwei außerparlamentarischen Jahren ist der Wiedereinzug in den Bayrischen Landtag und in den Bundestag das erklärte Ziel.

Der Kreisvorsitzende Karlheinz Faller berichtete über zahlreiche Aktivitäten in den letzten zwei Jahren, bei denen besonders der gelungene Sommerempfang in Harthausen und die Feierlichkeiten zum 70 Jährigem Jubiläum der FDP Augsburg Erwähnung fanden.Sein Dank galt den Mitgliedern und dem Vorstand, ohne deren Engagement Veranstaltungen wie der Liberale Jahresauftakt oder das Dreikönigspressegespräch nicht möglich wären.Bei der anstehenden Vorstandswahl wurde Faller einstimmig als Kreisvorstand wiedergewählt. Als Stellvertreterin wurde Irma Voswinkel bestätigt. Neuer Schatzmeister ist Thomas Quante, da sich die langjährige Schatzmeisterin Gisela Böhnke nicht mehr zur Wahl stellte. Als Schriftführer wurde Joachim Pehlke gewählt. Die Beisitzer sind Patrick Kügle, Conny Böhm und Professor Dr. Manfred Uhl.Faller ist sich sicher, dass auf den neuen Vorstand wegen der anstehenden Wahlen viel Arbeit zukommen wird.Als frisch gewählter Bundestagskandidat liegt Faller natürlich auch der Wiedereinzug in Land- und Bundestag besonders am Herzen. Erste Ideen, wie dieses in Angriff genommen werden kann, wurden bereits diskutiert. So soll z.B. die Öffentlichkeits- und Medienarbeit verstärkt werden. Es sollen Formate erarbeitet werden bei denen mit interessanten Veranstaltungen gezielt Wähler angesprochen werden sollen. Auch die Bemühungen um neue Mitglieder werden ausgebaut.Einig waren sich alle Teilnehmer der Veranstaltung, dass eine spannende Zeit vor der FDP liegt. Angesicht der Ergebnisse bei den letzten Wahlen und aktueller Umfrage Ergebnisse blickt man aber zuversichtlich in die Zukunft.