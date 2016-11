Eine Insel für Hügelshart.

Verkehrsinsel an der Römerstraße in Hügelshart. Über drei Jahrzehntehinweg mussten besorgte Eltern täglich ihre Kinder auf dem Schulwegüber die stark befahrene Durchgangsstraße begleiten.Schon vor vielen Jahren wurde deshalb der Bau einer Verkehrsinsel beider Stadt Friedberg eingefordert. Einige Eltern und ältere Mitbürger habennicht locker gelassen und sind permanent an dem Thema dran geblieben.Ihre Hartnäckigkeit wurde nun belohnt.Bei der Einweihungsfeier zeigte sich Bürgermeister Roland Eichmannerfreut über das Engagement der Bürger und dankte auch den Anliegern.Denn erst durch die Abtretung von Teilen ihrer Grundstücke, konnte dienotwendige Verbreiterung der Straße in diesem Bereich durchgeführt werden.Die kirchlichen Vertreter sprachen ihren Segen aus mit der Hoffnung, dasshier wirklich ein Hort der Sicherheit für die Fußgänger entstanden ist. Dennseit ihrer Fertigstellung haben bereits drei Autofahrer die Verkehrsinselübersehen.