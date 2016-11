Friedberg : Friedberg, Pfarrzentrum St. Jakob, Pfarrstraße 1 |

Der Verein zur Förderung der musikalischen Ausbildung in Friedberg e.V. lädt zum Schülerkonzert ein. An diesem Abend treten Schüler der Friedberger Schule für Musik im Alter von 9 bis 18 Jahren auf. Sie zeigen ihr Können an der Gitarre, der Posaune, am Klavier und vielen weiteren Instrumenten. Der Eintritt ist frei.