NEU! Friedberger Wappen und Flaggen

Wie das Friedberger Wappen aussieht,

kann jeder einheimische Bürger beschreiben, doch was bedeuten die weißen Schwertlilien und warum stehen sie auf grünen Hügeln? Wenn Sie Antworten auf diese Fragen möchten, dann nehmen Sie teil an unserer neuen Führung "Friedberger Wappen und Flaggen" und lassen Sie sich von unserem Stadtführer Markus Voigt auch noch einige andere interessante Symbole, die in Friedberg zu fnden sind, erklären. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.