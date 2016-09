Kirchenkonzert mit vorweihnachtlicher Musik in Ottmaring

In guter Tradition laden die beiden Blechbläserquintette "men in blech" und "abgebrasst" am letzten Sonntag vor dem Weihnachtsfest ein, um die Zuhörer mit vorweihnachtlichen Klängen in einer Stunde fern vom Trubel der Weihnachtsmärkte und Einkäufe zu erfreuen. In diesem Jahr gastieren sie erstmals in der Pfarrkirche St. Michael in Ottmaring.

Dabei bieten die zehn Musiker mit Trompeten, Hörnern, Posaunen und Tuben ein abwechslungsreiches Programm aus traditionellen Weisen, klassischen Bearbeitungen und modernen Songs zur Weihnachtszeit. Dabei präsentieren die "men in blech" ihre brandneue CD mit dem Titel "Es wird scho glei...", die passende Klänge zum Weihnachtsfest liefert.Der Eintritt ist frei. Um Spenden für einen wohltätigen Zweck wird gebeten.