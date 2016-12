Friedberg : Stadtpfarrkirche St. Jakob |

Direkt im Anschluss an die Sonntagsmesse in der Stadtpfarrkirche St. Jakob erklärt Ihnen Frau Möding die schönen Kunstwerke und Gemälde an den Wänden, sowie die Historie der Kirche. Dabei hören Sie auch die ein oder andere interessante Geschichte, die Sie vielleicht noch nicht kannten... Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.