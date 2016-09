"Ich bin dann mal weg" - Herbstkonzet der Stadtkapelle Friedberg

Die beiden Orchester Schulblasorchester der Konradin-Realschule Friedberg und die Stadtkapelle Friedberg laden ein zum Herbstkonzert unter dem Motto "Ich bin dann mal weg".

Die beiden Leiter Heike Schamberger und Andreas Thon haben hierzu schöne Melodien zusammengestellt. U.a wird das Publikum bei "Adebars Reise" auf den Spuren der Störche mitgenommen, Deutschland wird zu Fuß durchwandert, bei einem Aufenthalt in Paris erklingt das Akkordeon solistisch begleitet vom Orchester und zwei Alphörner entführen auf eine Alm in den Alpen. Dies sind nur einige der Stationen des Konzertes. In der Pause kann sich das Publikum bei Ferderweiße und Zwiebelkuchen stärken.

Auf zahlreichen Besuch in der Schulaula der Konradin-Realschule Friedberg freuen sich die Friedberger Musiker.