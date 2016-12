Friedberg : Saalbau Metzger |

Hopfenblech meets "eine kleine Dorfmusik"

Ein Schmankerl der besonderen Art wird am Freitag 25. März 2017 im Saalbau Metzger im Friedberger Stadtteil Wulfertshausen geboten.

Im Zusammenspiel von HopfenBlech, vier leidenschaftliche Musiker vom Lech mit der bekannten Kapelle "eine kleine Dorfmusik" aus Österreich darf man sich auf einen Ohrenschmaus der besonderen Sorte freuen.

Mit viel Herz bei der Sache und immer einen lockeren Spruch auf den Lippen begeistert und präsentieren „Hopfenblech“ ihre Musik den Menschen. Der Spaß steht immer an erster Stelle Weil es sich dabei um Blasmusik darf man bei ihnen verstärkt mit hohem Durstaufkommen rechnen, dem sie gerne mit einer leckeren Hopfenkaltschale begegnen.

Nur sehr selten in Deutschland sind die 7 passionierten Musikanten aus 7 kleinen Dörfern aus dem Südburgenland: "Eine kleine dorfMusik". Auch diese Blasmusik spielt pur, ungekünstelt, unverfälscht in Stiefeln und Maurerhosen ganz nach dem Motto: So wie`s früher (bei uns daheim) war oder besser gesagt, so wie früher bei uns musiziert wurde.

Einlass am 25.03.2017 in Wulfertshausen beim Metzger ist ab 18:00 Beginn 19:30

Die Karte für 18€ ist schon bei Paul Peschke Mobil 01577 6052248 zu reservieren