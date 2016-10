Gesprächsabend zu Vortragsthema und zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin in Friedberg

Zu dem Vortrag „Auf der Suche nach Wahrheit – wo können wir sie finden?“ von Sebastian Amling am 21. November 2016 in Augsburg im Zeughaus findet am Montag, dem 28. November, ein Gesprächsabend in Friedberg statt.Da der Vortragende an diesem Abend anwesend sein wird, haben Sie die Gelegenheit, Ihre Fragen zum Thema direkt an ihn zu richten.Ebenso bietet Ihnen dieser Gesprächsabend die Möglichkeit, mehr über das Buch „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin zu erfahren, über dessen Entstehung und den Autor.Mehr zum Gesprächsabend: https://gralsbotschaft.org/events/gespraechsabend-...