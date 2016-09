Friedberg : Stadthalle |

Dieses Jahr steht das Konzert unter dem Motto "Windows of the world".

Das gleichnamige Werk des schottischen Komponisten Peter Graham entführt die Zuhörer in ferne Länder, wie USA, Südamerika, Afrika, die britischen Inseln und Japan. Weitere Melodien lassen von fernen Ländern und schönen Reisen träumen, z.B. von den Kapverdischen Inseln.

Zudem ist eine Zusammenarbeit mit dem "Harrycane Orchestra" des Schlagzeugers Harry Alt vorgesehen. Die Kombination von arabisch jazzigen Klängen und der Klangfülle eines großen Blasorchesters ist sehr spannend.