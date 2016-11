Förderverein blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück

Neugewählte Vorstandschaft geht mit Elan in das neue Jahr

Der Verein zur Förderung der musikalischen Ausbildung in Friedberg e.V. hatte zur ordentlichen Mitgliederversammlung geladen. Der erste Vorsitzende Mathias Selder konnte von umfangreichen Förderungen berichten. Neben verschiedenen Musikgruppen wie der Schulband der Konradin-Realschule und der Jugendkapelle Friedberg wurden auch das Musical der Friedberger Schule für Musik und ein Trompetenworkshop unterstützt. Ebenso wird einigen Jugendlichen des Kinderheims finanziell der Instrumentalunterricht ermöglicht. Dem Förderverein ist es ein großes Anliegen musikalische Projekte der Jugend Ausbildung in Friedberg zu unterstützen. Anregungen werden gerne entgegengenommen. Dazu bedarf es aber auch zahlreicher Vereinsmitglieder. Bei Interesse gibt es unter http://www.foerderverein-friedberg.de weitere Informationen. Herr Selder bedankte sich bei seinen Vorstandschaftsmitgliedern für das große Engagement. Nach einstimmiger Entlastung des Vorstandes konnte neu gewählt werden. Als erster Vorsitzender wurde Mathias Selder bestätigt. Seine Stellvertreterin Judith Schrader trat nicht mehr an, steht aber als Beisitzerin der Vorstandschaft weiterhin zur Verfügung. Als Gründungsmitglied wurde sie zum Ehrenmitglied ernannt. Die neue zweite Vorsitzende Julena Ranzinger freut sich bereits auf die bevorstehenden Aufgaben.Gruppenfoto von links nach rechts :Oskar Ramming (Beisitzer), Maria Zangl (Beisitzerin), Karl-Heinz Ranzinger (Schriftführer), Julena Ranzinger (2. Vorsitzende), Marianne Altmannshofer (Schatzmeisterin), Mathias Selder (1. Vorsitzender), Dorothea Holzwarth-Urban (Beisitzerin), Judith Schrader (Ehrenmitglied und Beisitzerin)