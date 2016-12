Lassen Sie sich entführen

in eine vergangene Zeit, in der in den Kellern von Friedberg noch Bier gebraut und gelagert wurde. Erkunden Sie zusammen mit unserem Stadtführer Herr Voigt die Räumlichkeiten und lassen Sie sich zu einer kleinen Bierverkostung und einer anschließenden Brotzeit einladen. Um eine Anmeldung wird gebeten. Wir freuen uns auf Sie!