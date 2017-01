Ball der Margerite in Friedberg

Friedberg : Stadthalle |

Gentleman-Bauchredner Perry Paul kommt mit Mauskatze Amadeus zum Rot-Kreuz-Galaball



Der Galaball der Margerite, ein Benefizball zugunsten des Roten Kreuzes, findet am Samstag, den 11. Februar in der Stadthalle Friedberg statt.

Die Tom Lorenz Band sorgt auch in diesem Jahr wieder für flotte Tanzmusik. Als humoristischer Höhepunkt des Abends wird Bauchredner Perry Paul mit seiner Mauskatze Amadeus für zahlreiche Lacher sorgen. Nicht von ungefähr ist Paul einer der gefragtesten Bauchredner Deutschlands. Außerdem unterhält die Showtanzgruppe der Meringer Faschingsgesellschaft „Lach Moro“ mit ihrem aktuellen Programm.

Obwohl das Lokal „Jedermanns“ unterhalb der Stadthalle bis auf Weiteres geschlossen ist, werden die Ballgäste mit kleinen kulinarischen Leckereien verwöhnt. Auch die bewährten Weißwürste werden wieder angeboten.

Der Reinerlös des Balles kommt dem BRK Aichach-Friedberg und somit hilfsbedürftigen und verunglückten Mitbürgerinnen und Mitbürgern im Landkreis zugute.

Karten (38,- bis 48,- €)

sind in der Geschäftsstelle des Roten Kreuzes in Friedberg erhältlich, Hans-Böller-Str. 4, Tel. 0821 / 2 60 76-33. Beginn 20.00 Uhr, Saalöffnung 19.00 Uhr. Es gibt keine Abendkasse