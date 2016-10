Adventskonzert in St.Stefan-Friedberg Süd

Friedberg : Kirche St. Stefan |

Zwei Ensembles der Jugendkapelle Friedberg laden zu einer vorweihnachtlichen musikalischen Feierstunde in die schöne Kirche St. Stefan in Friedberg Süd ein. Frau Traudl Wolf wird in bewährter Weise Geschichten zum Nachdenken und Schmunzeln vortragen. Die jungen Musker und Musikerinnen von schutzBLECH (Blechbläserquintett) und Quintessenz (Holzbläserquintett) freuen sich auf Ihren Besuch. Der Eintritt ist frei. Spenden werden erbeten und kommen in voller Höhe einem sozialen Zweck in Friedberg zu.