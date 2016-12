Was schätzen Sie am Friedberger Advent?

Ich gehe sehr gerne zum Friedberger Advent. Es ist nicht zu groß, das schafft eine tolle vorweihnachtliche Atmosphäre. Auf dem Advent-Markt bummle ich gerne und dort gibt es gutes Essen.Mir gefällt die „Nacht der Sterne“ am besten, dort gibt es immer so eine schöne Atmosphäre. Außerdem finde ich es ganz toll, dass man Leute trifft, die man lange nicht mehr gesehen hat. Das ist vor allem in der Vorweihnachtszeit schön.Ich gehe auf jeden Fall zum Friedberger Advent. Mir gefällt es, dass es einen kleinen Advent-Markt gibt, der ist ganz anders als der Christkindlesmarkt in Augsburg. In Friedberg kaufe ich außerdem gerne Weihnachtsgeschenke.Der Friedberger Advent ist so heimelig, da fühlt man sich einfach wohl. Ich gehe dieses Jahr auf jeden Fall wieder auf den Advent-Markt. Dort habe ich letztes Jahr eine schöne Lampe und Mützen gekauft. Auch das Getränke- und Essensangebot ist immer toll.+++ friedberger Stimmungsbarometer +++Zwar bin ich nicht so oft in Friedberg, aber ich finde alles okay. Mein Mann und ich kaufen hier gerne ein und gehen hier zum Arzt. Außerdem besuchen wir auch gerne den Friedberger Advent.Die Ludwigstraße sollte zur Fußgängerzone werden. Denn dort beachtet keiner die Straßenverkehrsregeln: An rechts vor links oder die Geschwindigkeitsbegrenzung hält sich niemand. Für eine Fußgängerzone gibt es auch die perfekten Voraussetzungen, da es schon eine Umgehungsstraße gibt. Trotzdem glaube ich leider nicht, dass dies umgesetzt wird.