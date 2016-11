Soll ein Tempolimit auf der A8 eingeführt werden, um gegen die Lärmbelästigung vorzugehen?

Ja, ich bin sofort für ein Tempolimit. Ich fahre häufig auf der A8 und vor allem zur Hauptverkehrszeit ist es dort richtig gefährlich. Ich kann mir vorstellen, dass auch der Lärm dadurch reduziert werden kann. Ich möchte nicht dort wohnen, wo die Autobahn angrenzt.Ich wohne in Harthausen und dort stört der Lärm der Autobahn auch. Ich glaube aber, dass ein Tempolimit dieses Problem nicht lösen kann. Da ich selbst Autofahrerin bin, finde ich ein Tempolimit trotzdem gut, um Unfälle zu vermeiden.Ich bin absolut dafür. Denn bei einem Tempolimit von 120 km/h wäre die Unfallgefahr vielleicht nicht mehr so hoch. Ich finde, dass zudem Strafen für die Raserei erhöht werden sollten. Und der Lärm könnte durch die verringerte Geschwindigkeit auch reduziert werden.Von dem Lärm bin ich nicht betroffen, da ich in Friedberg-West wohne. Ein Tempolimit befürworte ich eher nicht, da die Unfälle selten wegen der Geschwindigkeit passieren, sondern eher von den vielen LKWs verursacht werden. Ich fahre gerne auf der dreispurigen Autobahn.+++ friedberger Stimmungsbarometer +++Wir finden Friedberg gut. Zwar sind wir nicht so oft hier, aber die Veranstaltungen dort finden wir toll, zum Beispiel den Christkindlesmarkt oder das Altstadtfest. Da gehen wir immer sehr gerne hin.Eigentlich gefällt es mir in Friedberg gut, aber eine Sache finde ich schlecht: Hier gibt es leider zu wenig Sitzgelegenheiten. Gerade für ältere Menschen oder Menschen mit Behinderung wären Bänke toll. Ich selbst laufe auf Krücken, da brauche ich einfach ab und zu eine Pause.