Matthäusmarkt in Friedberg

Friedberg : AWO Seniorenheim am Rothenberg |

Rothenberger Senioren am Marktsonntag unterwegs

Die vielen Händler boten allerlei Nützliches, Haushaltswaren, Bekleidung und vieles mehr an. Die Friedberger Geschäfte hatten traditionell am verkaufsoffenen Sonntag geöffnet und unsere Senioren genossen bei schönem Wetter den Besuch des Matthäusmarktes. Gemeinsam schlenderten die Bewohner, unterstützt von den ehren- und hauptamtlichen Helfern, durch die Innenstadt und genossen bei einem kleinen Imbiss das sonntägliche Markttreiben.Vielen Dank an unsere Mitarbeiter des Betreuungsteams für die Idee und Organisation sowie unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern für die Unterstützung!