Kinotipp des Monats: „Rogue One: A Star Wars Story“ - Gewinnen Sie Freikarten für das CinemaxX Augsburg

Star Wars Fans fiebern dem Kinostart von "Rogue One: A Star Wars Story" entgegen. Ob es ein Wiedersehen mit Han Solo, dem ultimativem Bösewicht Darth Vader und den Lieblingen Chewbacca und Yoda geben wird, steht zwar noch in den Sternen. Dennoch ist eines sicher: Er spielt während der Ereignisse kurz vor STAR WARS: EINE NEUE HOFFNUNG (1977) und erzählt die Geschichte einer Gruppe von ungleichen Helden, die sich zusammenschließen, um die geheimen Pläne des gefürchteten Todesstern zu stehlen. Der erste Film der Anthology-Reihe ist ein Muss für alle Freunde der Eposodenfilme und die, die es werden wollen.mh bayern verlost in Zusammenarbeit mit dem CinemaxX Augsburg 18x2 Freikarten. Machen Sie mit, es lohnt sich! Klicken Sie einfach auf den Button "Mitmachen" (siehe unten) und schon sind Sie dabei und zählen zu den potentiellen Gewinnern.Sollten Sie zwei Kinofreikarten gewinnen, dann können Sie diese an einem beliebigen Tag innerhalb der nächsten vier Monate (ab 1. Januar 2017) im CinemaxX Augsburg (direkt bei der City-Galerie) einlösen (keine 3D Vorstellungen).Ihr Name steht vom 1. Januar bis 1. Mai 2017 auf der CinemaxX-Gästeliste: Im Falle des Gewinnes werden Sie von mh bayern schriftlich benachrichtigt. Gegen Vorlage der Gewinnbenachrichtigung an der Kinokasse erhalten Sie einmal zwei Kinokarten für den Film Ihrer Wahl.