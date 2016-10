Kinotipp des Monats: „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ - Gewinnen Sie Freikarten für das CinemaxX Augsburg

Das gleichnamige Buch aus dem die Zauberschüler in Hogwarts lernen wurde erstmals in „Harry Potter und der Stein der Weisen“ erwähnt. In diesem Film geht es um dessen Autor Newt Scamander. Er ist ein Experte was magische Tier- und Fabelwesen angeht. Mit einem Koffer voll dieser Kreaturen kommt er in New York an. Doch, dass ein Koffer voller Magie für Wirbel sorgt, wird schon bald klar. Zauberfans dürfen sich auf einen weiteren Blick in die magische Welt von Harry Potter freuen. Joanne K. Rowling entführt ihre Fans in eine Zeit lange bevor Harry in Hogwarts Zauberschüler wurde.mh bayern verlost in Zusammenarbeit mit dem CinemaxX Augsburg 18x2 Freikarten. Machen Sie mit, es lohnt sich! Klicken Sie einfach auf den Button "Mitmachen" (siehe unten) und schon sind Sie dabei und zählen zu den potentiellen Gewinnern.Sollten Sie zwei Kinofreikarten gewinnen, dann können Sie diese an einem beliebigen Tag innerhalb der nächsten vier Monate (ab 1. Dezember 2016) im CinemaxX Augsburg (direkt bei der City-Galerie) einlösen (keine 3D Vorstellungen).Ihr Name steht vom 1. Dezember 2016 bis 1. April 2017 auf der CinemaxX-Gästeliste: Im Falle des Gewinnes werden Sie von mh bayern schriftlich benachrichtigt. Gegen Vorlage der Gewinnbenachrichtigung an der Kinokasse erhalten Sie einmal zwei Kinokarten für den Film Ihrer Wahl.