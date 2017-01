Kinder-Hallenflohmarkt des Roten Kreuzes

Friedberg : BRK-Geschäftsstelle Aichach Friedberg |

Am 25.03.2016 haben Sie die Möglichkeit in Friedberg Kinder-Kleidung, Spielzeug, Bücher etc. auf einem Kinderflohmarkt des BRK zu verkaufen oder zu kaufen. Der Flohmarkt findet zum ersten Mal in der Fahrzeughalle des Bayerischen Roten Kreuzes in Friedberg statt (Hans-Böller-Str. 4, neben dem TSV-Gelände). Somit ist der Verkauf wetterunabhängig.

Kinder können sich während des Flohmarkts als Prinzessin oder Batman schminken lassen, außerdem gibt es einen Rettungswagen zu besichtigen oder man kann sich Luftballonfiguren drehen lassen. So sind die Kleinen gut aufgehoben, während Mama oder Papa in Ruhe das Angebot durchstöbern.

Auch Kulinarisches ist geboten: Kuchen, Leberkässemmeln und Butterbrezen stillen den großen und kleinen Hunger.



Tische und Kleiderständer müssen selbst mitgebracht werden, die Standgebühr beträgt pro laufendem Meter 2,- €.

Eine Reservierung ist nicht möglich, der Aufbau findet ab 06.30 Uhr statt. Verkauft wird von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr.

Die Einnahmen der Standgebühren, der Speisen und Getränke sowie der Luftballonfiguren und vom Schminken kommen dem Ehrenamt des BRK in Friedberg zugute.

Weitere Informationen unter

www.kvaichach-friedberg.brk.de/hallenflohmarkt