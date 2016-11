Infoschau Friedberg 2016: „Ein Spektakel für das Wittelsbacher Land“

Auch Friedbergs Zweiter Bürgermeister Richard Scharold ließ sich von der guten Laune anstecken und erinnerte an die Anfänge der Infoschau im Jahr 1976. Als wichtigen Ideengeber nannte Scharold das inzwischen verstorbene Aktiv-Ring-Urgestein Georg Faller, dem Friedberg auch die Weihnachtsbeleuchtung verdanke.Aktiv-Ring-Geschäftsführer Gregor Pfundmeir bedankte sich bei Evelyn Vogg und Projektleiter Daniel Schindler für die „hervorragende Organisation“ der Infoschau 2016. Und in der Tat konnte es sich sehen lassen, was das Organisationsteam auf die Beine gestellt hatte: eine gelungene Mischung an Ausstellern sowie ein buntes Rahmenprogramm mit Street-Food-Markt, Kinderschminken und „Marzipan modellieren“.