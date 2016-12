Ein Aktionstag am 7. Januar 2017 zum Mitmachen

Wer nach einer guten Alternative sucht und sich bewegen möchte, der ist beim Tanzen bestens aufgehoben. Insbesondere Tanzfitness liegt voll im Trend, wie zum Beispiel das brand neue Tanzfitness-Konzept "dancit" von Tanzprofi Christian Polanc.

Kommen – Informieren – Tanzen - Wohlfühlen

Die guten Vorsätze fürs neue Jahr gleich umsetzen, Spaß haben und dabei auch noch Pfunde verlieren. Das ist die Idee des Aktionstags von Stefanie Brackmann und Markus Klaus. Veranstalter des Mitmachtages „Friedberg tanzt“ ist die Tanzschule Dance & More von Stefanie Brackmann gemeinsam mit dem Zentrum für Power-Aging Glück & KlausVon 12 bis 18 Uhr kann man bei „Friedberg tanzt“ am 7. Januar in dem Räumen der Tanzschule Dance & More an den unterschiedlichsten Tanzprogrammen teilnehmen – ein gute Gelegenheit, sich zu bewegen oder auch einfach mal hineinschnuppern. Das Angebot ist vielfältig: Es geht von Power-Aging, Streetdance, Pilates und Dancit bis zur Ballroom & Latin Academy (für Tanzpaare, die Spaß am Turniertanz haben).Kontakt:Dance & MoreThomas-Dölle-Str. 1686316 FriedbergTelefon: 0821/247 38 81info@tanzstudio-friedberg.de