Benefizkonzert mit den "Boogie Allstars"

Friedberg : Cosmoscafe |

Die "Boogie Allstars" sind der Geheimtipp der deutschen Bluesszene. Als Begleitmusiker in den Bands von z.B. Al Jones, Nick Woodland, Sydney Ellis oder Luisiana Red haben sie unzählige Konzerte in Bluesclubs und Kneipen bestritten, waren auf Festivals im In-und Ausland und sind auf diversen CD-Produktionen zu hören. Jetzt sind sie in unterschiedlichen Formationen in eigener Sache unterwegs. Die "Boogie Allstars" bieten eine mitreißende Mischung aus Blues, R&B und Rock'n'Roll voll soliden musikalischen Handwerks und spontaner Spielfreude.



Einlass ab 19.00 Uhr - Eintritt frei - Hutsammlung - Reservierung mit E-Mail erwünscht: mail@cosmoscafe.de

Text: COSMOSCAFE e.V.