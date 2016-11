Strache für Petry als neue Kanzlerin

Auch der FPÖ- Vorsitzende HC Strache verspürt Rückenwind und sieht sich dem Kanzleramt in Österreich noch näher als vorher. Nun setzt er sich auch für die deutsche AfD-vorsitzende Frauke Petry als neue Bundeskanzlerin ein.Falls die Bundestagswahl 2017 die erforderliche Mehrheit für die AfD bringen sollte, wäre das durchaus denkbar. Doch wird sich das Wahlvolk so verhalten, wie angenommen?Die Chancen für Petry stünden nicht schlecht, wenn Merkel wieder zur Wahl antreten würde. Denn ihr eigenmächtiges Hereinwinken von Kriegsflüchtlingen hat ihrem Land mehr geschadet als genutzt, und nicht nur dem. Ganz Europa ist am Wanken.Doch wer soll dann Deutschland regieren? Erneut eine GroKo mit Merkel an der Spitze wohl eher nicht. Eine Koalition am rechten Rand mit Petry als Kanzlerin? Lieber nicht. Warum nicht mal Rot-Rot-Grün? Demokratie lebt nämlich vom Wandel ...