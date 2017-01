Noch Plätze frei!

Jetzt sind Plätze frei geworden. Wie in der österreichischen Presse zu lesen ist, sind die österreichischen FPÖ-Spitzenpolitiker Strache und Hofer bereit, in die Bresche zu springen. Ob auch deutsche oder französische Spitzenpolitiker der AfD oder des FN der Zeremonie beiwohnen werden, weiß ich nicht. Es ist aber anzunehmen.Der russische Präsident wird wohl auch nicht unter den Gästen sein, obwohl Putin und Trump schon vorab ihre Zuneigung die Welt haben wissen lassen. Der chinesische Machthaber wird sicherlich verhindert sein, weil Mr President elect mit seinen Drohungen gegen China schon dafür gesorgt hat.Welche Deutsche ertwarte ich noch so unter den Anwesenden? Vertreter der Regierungsparteien Deutschlands schon, wenn auch mit süßsauren Mienen. Und unseren Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder, der sich ja vorab schon lobend über The Donald geäußert hat. Klar, wer Putin über den grünen Klee lobt, wird sich hüten, Trump schlechtzureden ...