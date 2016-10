Frauenpower

In Deutschland hat die Merkel das Sagen, in Großbritannien die May und demnächst in den USA die Clinton.Das Pendel könnte sogar noch mehr zugunsten von mächtigen Frauen ausschlagen, wenn in Frankreich Marine Le Pen in den Elysée-Palast einziehen sollte. Oder wenn 2017 in Berlin eine Rot-Rot-Grüne Koalition zustande käme mit Sahra Wagenknecht in der Regierung.Frauen an der Macht muss ja nichts Schlechtes bedeuten. Im Gegenteil. Frauen ticken halt anders als Männer und verfügen über andere Qualitäten, um die vielen Knoten im Weltgeschehen zu lösen.Also: Frauen an die Macht und zuschauen, wie Politik auch geht!