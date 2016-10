Falls Merkel wirklich hinschmeißt

Neuwahlen wären die beste Lösung und eine neue große Koalition aus Union und SPD die schlechteste, denn die hat uns nur Unmut und Stillstand beschert.Eine neue Koalition wird dann gebraucht, nur welche? Die CSU wird sicherlich weiterhin eine Union mit der CDU bilden wollen, nur nicht wieder mit Merkel an der Spitze. Am Ende mit Seehofer? Kein Kommentar!Ein Linksbündnis wäre denkbar aus SPD, der Linken und den Grünen. Doch wer geht als Kanzlerkandidat ins Rennen? Gabriel? Umstritten in den eigenen Reihen. Steinmeier? Der wird auch als neuer Bundespräsident gehandelt.Und die AfD? Als Neuling im Bundestag würde sich diese Rechtspartei erst einmal in der Opposition am wohlsten fühlen, am liebsten in der Rolle der größten Oppositionspartei.Ach ja, die Freiheitlichen noch. Wieder ein Bündnis mit der CDU/CSU? Wahrscheinlich ohne Grüne keine Mehrheit im neuen Bundestag. Koalition denkbar, K-Frage schwierig.Alle Gedanken wären hinfällig, falls Merkel doch nicht hinschmeißt. Dann müsste ich umdenken ...