Deutschland in 5 Teilen

Der Amerikaner Colin Woodward hat diese Neueinteilung Deutschlands versucht und diese 5 Regionen/Nationen (ohne Stadtstaaten) festgestellt:Vermutlich hat sich Woodward dabei leiten lassen von den kulturellen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Unterschieden der Menschen dieser Regionen.So schätzt Woodward die Menschen in BW, HE und BY als erfolgsverwöhnt, strebsam und etwas eingebildet ein.Die Menschen in SH und NI hingegen wären für ihn eher etwas bescheiden, aber dafür glücklich.Schlecht kommen bei Woodward die Menschen in MV, BB und ST weg. Sie wären behäbig, misstrauisch und nachtragend - und anfällig für Populismus.Die Leute in TH und SN hingegen schätzt der Autor höher ein. Sie wären strebsam, gebildet, freiheitsliebend und zum Großteil atheistisch.Wenig typisch deutsch wären Woodword zufolge die Rheinländer. Sie würden gerne ausgelassen feiern und gerne stören.Gerade die Charakterisierung der Deutschen in den einzelnen Regionen dürfte für etwas Aufregung sorgen. Mich stört zum Beispiel die Zuordnung Hessens zu Bayern und Baden-Würtemberg etwas. Ich fühle mich nämlich mehr zu den Norddeutschen hingezogen ...(Quelle: http://www.businessinsider.de/deutschland-besteht-...