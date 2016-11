Alaska wieder russisch?

Dass er bei seiner Aufzählung den russischen Präsidenten vergaß, war zu erwarten. Denn ein Präsident von Putins Gnaden wollte er dann doch nicht sein.Jetzt wird gerätselt, wie denn Trumps Gegenleistung an Putin aussehen wird. Angedeutet hatte er ja schon, dass er die russische Annexion der Krim anerkennen würde. Auch ein Ende der Sanktionen gegen Russland könnte er sich vorstellen.Einige Kritiker munkeln sogar, Trump könnte sich in seiner Euphorie noch dazu hinreißen lassen, Alaska den Russen wieder zurückzugeben. Doch so dankbar wird er dann wohl doch nicht sein, nehme ich an ...