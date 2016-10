Liebenswertes Österreich

- Viele Bürger nennen den guten Wein als Hauptgrund für ihre Liebe zu Österreich.Deswegen bezeichnen sie diesen Gedenktag auch als "Fahnentag".- Die Österreicher sind stolz auf ihre Kultur, ihre Landschaften und ihre Kulinarik. Und auf ihre Politiker, die das alles nicht verhindert haben.- Wenn die Konflikte dieser Welt nicht militärisch, sondern kulinarisch ausgetragen werden, wäre Österreich wieder so groß wie das Habsburgreich - oder sogar noch größer.- Auch die Sportler erffüllen die Österreicher mit Stolz, sofern sie gewinnen.- Österreich ist auch stolz auf seine "Raunzkultur". Vor allem Wiener tun sich diesbezüglich hervor.- Auch Mozarts Werke lieben die Österreicher sehr. Besonders beliebt sind seine Kugeln.Was Österreich für mich so liebenswert macht, ist natürlich, dass ich hier seit 2003 als "EU-Bürger" in Salzburg wohnen darf und mich von den Einheimischen kaum unterscheide, allenfalls durch die gemeinsame Sprache ...(Quelle: Kronenzeitung vom 26.10.16, S. 6)