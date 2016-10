Labyrinth der Begegnung

Leider war ich am Tag der Eröffnung dieses Labyrinths nicht da, so dass meine Bilder von heute ohne Kinder etwas trostlos wirken. Ich kann mir aber vorstellen, was hier los ist, wenn Kinder herumtoben und immer wieder den Weg in die Mitte suchen.Fast hätte mich der Reiz dieses Irrgartens auch angezogen. Doch ich hatte schon längst von meiner "Warte" aus den Weg zur Mitte gefunden und wäre schnell dorthin gelangt. Wie langweilig!