Wer heute Leute begeistern und für sich vereinnahmen will, verspricht den Himmel auf Erden. Er umgeht die Wahrheit, erfindet sie neu und versucht sie, den Leuten einzutrichtern. Hauptsache, das Volk jubelt und trägt ihn ins Ziel!Danach gilt der Grundsatz: Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Alles nicht so gemeint, oft nur ein Scherz. Und die Wähler? Viele fühlen sich geprellt und reiben sich die Augen ...