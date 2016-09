Warum Übergewicht auch von Vorteil sein kann

Solche Warnungen stumpfen allmählich ab, v. a. Übergewichtige. Jetzt bekommen sie Rückendeckung vom Statistischen Bundesamt. Einer Pressemitteilung ist zu entnehmen, dass ein sattes Übergewicht durchaus Vorteile haben kann. Schwergewichtige Menschen würden nämlich viel seltener entführt werden als normal- bzw. untergewichtige.Es ist gar nicht so schwer, die Gedanken von Entführern nachzuvollziehen. Leichtgwichtige Opfer lassen sich nämlich viel besser verstauen und sind auch viel leichter zu verpflegen. Die Verpflegung Schwergewichtiger ist demgegenüber viel aufwändiger, was die Menge und die Beschaffung angeht.Was lernen wir daraus? Es ist gar nicht so gefährlich, mehr Speck auf den Rippen zu haben. Im Gegenteil: Je mehr man isst, desto "unentführbarer" wird man ...