Solche sprachgewaltigen Redner kommen in der Regel gut an. Gebannt hängen die Zuhörer an ihren Lippen und warten sehnsüchtig auf den nächsten Wortschwall, der sich über sie ergießt.Manchmal macht sich ein Zuhörer die Mühe und sucht nach dem Kern einer Aussage. Meist findet er keinen oder er versteht ihn nicht. Ist ja auch nicht so wichtig. Hauptsache gute Unterhaltung ...