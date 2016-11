Die meisten Unfälle entstehen durch Unachtsamkeit oder durch Leichtsinnigkeit. Mein Sturz von einem Stuhl, über den ich neulich berichtet habe, war so ein Fall von Selbstüberschätzung. Ich war nämlich der Meinung, ich könnte mich nur mit einem Bein auf die Sitzfläche empor hieven, doch das misslang. Ich rutsche ab und lag mit zerschundenem Schienbein auf dem Boden der Abstellkammer.Vorhin wieder ein Vorfall, der mich nachdenklich stimmte. Als ich aufstand, rutschte ich kurz am Teppichrand aus und kam leicht ins Wanken. Zum Glück passierte nichts und ich konnte meinen Weg unbeschadet fortsetzen. Schlimmer wäre es gewesen, wenn ich ins Rutschen gekommen und auf meine Steiß gefallen wäre!Teppiche, immer wieder Teppiche! Sie werden schnell zu fliegenden Teppichen, wenn sie keine rutschfeste Unterlage haben und bei einem schnellen Tritt keinen Halt mehr geben. Oder sie stellen sich plötzlich auf und werden zu Fußfallen, wenn man auf ihren Rand tritt oder eine Tür öffnet mit einem Teppich darunter.Heimtückisch kann auch eine Türmatte oder ein Badewannenvorleger sein. Doch damit habe ich noch keinen schlechten Erfahrungen gemacht. Es wäre schön, wenn das so bliebe!