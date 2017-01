Peinliche Entdeckung

Was macht man in der Zwischenzeit? Man greift zu einer Illustrierten, die noch nicht so abgegriffen ist wie die anderen. Oder man fängt einen Smalttalk mit dem Sitznachbarn an, sofern der noch nicht eingeschlafen ist. Ein zeitlang auf dem Smartphone herumwischen geht auch, ist sogar sehr beliebt bei vielen Wartenden. Was beim Lesen allerdings etwas stört, sind die neugierigen Seitenblicke der Sitznachbarn.Ich ziehe es vor, mir die anderen Leute im Wartezimmer anzuschauen und zu gruppieren. Da sind die eiligen, die sich nur mal - ganz kurz - vordrängen, weil ihr Anliegen minimal sein soll. Und die schwatzhaften, die, sobald sie am Schalter stehen, endlos zu plappern anfangen. Doch es gibt auch die stillen Patienten, die nur dasitzen und geduldig darauf warten, aufgerufen zu werden.Was mich angeht, so vertreibe ich mir die Zeit mit Beobachtungen anderer Patienten. Wenn sich da nichts Aufregendes abspielt, beziehen sich meine Beobachtungen auch auf meinen Körper. Ich achte auf meine Atmung und fühle meinen Puls. Beim letzten Mal fiel mein Blick auch auf die Schuhe an meinen ausgestreckten Beine. Ich entdeckte, dass ich in zwei verschieden Schuhen steckte, einem Slipper und einem Schnürschuh.Was tun? Natürlich verstecken! Also überkreuzte ich mein Füße, um mein Missgeschick zu kaschieren. Wenig später war ich an der Reihe. Erleichtert stand ich auf und verschwand schnell im Arztzimmer ...