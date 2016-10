Neu in der Werbesprache: der Imperativ

1. "Imperativ" meint die Befehlsform in der Sprache.2. Ich mache keine Werbung für ein bestimmtes Waschmittel.Warum ich heute einmal den ganzen Haufen Werbeprospekte in unserem Briefkasten mitgenommen habe, kann ich nicht genau sagen. Vielleicht war es diese hübsche Blondine zuoberst, die mich aufforderte, in ganz Österreich günstiger zu schoppen.Auf der Suche nach ähnlichen "Imperativen" in der heutigen Reklame sprangen mir diese ins Auge:- Blase schützen!- Zähne zeigen!- Blutzucker senken!- Das Fett und der Bauch müssen weg!- Zeit sparen, Moped fahren!- Mach die Steckdose zur Spardose!Diese Reihe ließe sich beliebig fortsetzen, denn Werbung im Befehlston scheint im Trend zu liegen. Jetzt müssen wir "Befehlsempfänger nur noch gehorchen ...(Nach einer Idee aus der Tageszeitung)