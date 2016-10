Mein Wochenhoroskop

Heute war wieder einmal so ein Tag, an dem ich mir mein Horoskop in der Sonntagszeitung näher angeschaut habe - mit gemischten Gefühlen. Da steht nämlich für die "Wassermänner" (21. Jan. bis 19. Feb.) folgendes Wochenhoroskop zu lesen:(1)Was lerne ich daraus? In der Liebe soll ich ehrliche Gespräche führen. Klingt so, als ob ich bisher nur gelogen hätte! Gesundheitlich soll ich die Reset-Taste drücken und in puncto Erfolg soll ich meinen Terminkalender noch einmal überprüfen.Im Grunde genommen erwartet mich in der kommenden Woche nicht viel Erfreuliches. Vielleicht finde ich ja noch anderswo ein Horoskop mit positiveren Aussichten ...(1) Kronen-Zeitung vom 23.10.16, S. 74