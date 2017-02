Lieber eine schwache Vier als eine gute Fünf!

Es mag gute Gründe geben, warum Verbalnoten besser sind als Ziffernnoten. Kann sein, sie mildern ab und schützen vor Strafe. Doch sie können auch irreführend sein, weil sie zu Fehleinschätzungen führen. Und zu vielen Rückfragen Was normalerweise geschieht, wenn man ein Zeugnis mit einer Verbalbeurteilung in der Hand hält, man versucht daraus ein Ziffernzeugnis zu machen. Wie mühsam für die Kinder und die Eltern, das zu verstehen, und wie mühsam für Lehrer, solche Zeugnisse zu erstellen.Warum nicht gleich richtige Zeugnisse mit aussagekräftigen Noten? Da muss man nicht lange herumrätseln! Vielleicht wäre es ein Fortschritt, wenn man die Noten mit Plus und Minus versehen könnte, um einen Leistungsbereich anzugeben. Eine 3+ ist nämlich besser und eine 3- schlechter als eine 3. Da weiß man gleich, woran man ist.Gleiches gilt m. E. auch für das Punktesystem zur Leistungsbeurtelung. Eine Skala von 15 Punkten ist schon gerechter als eine Notenskala von 1-6. Doch wenn man die Ziffernnoten mit Plus und Minus ausstatten würde, wären sich beide Syteme gleich. Ein "Einserzeugnis" hört sich auch besser an als ein "Fünfzehnpunktezeugnis", oder?