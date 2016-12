Gutschein oder Geldgeschenk?

Heute sind die Tage nach Weihnachten, sogar noch die ersten Tage im neuen Jahr, nur noch "Tauschtage". Umtauschen, also Ware gegen Ware, ist out. Eintauschen, also Gutschein oder Bargeld gegen Ware, ist in. Kaufleute freuen sich, denn Geschäfte lassen sich so besser abwickeln.Für die Schenkenden bleibt die Frage, was sie hergeben sollen, Bargeld oder Ware? Gutscheine werden bevorzugt, heißt es in der Süddeutschen , weil sie persönlicher sein sollen, Geldscheine wohl eher nicht.Ich folge dem Trend, wenn es um Geschenke für Erwachsene geht. Nur bei Kindern mache ich eine Ausnahme. Denn einem Kind wird eine Ritterburg oder eine Barbie-Puppe in der Hand lieber sein als ein bedrucktses Stück Papier ...