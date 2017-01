Die Zukunft des Ehebetts

Ehebetten, so der Artikelschreiber, wären nämlich einer funktionierenden Partnerschaft abträglich, weil kein Partner so schlafen kann, wie es ihm gefällt. Der eine will im Bett noch lesen, während der anderen gerne ohne Licht einschlafen möchte. Der eine will bei geöffnetem Fenster schlafen, der andere hätte es nachts lieber wärmer. Der eine will sich ausbreiten können, der andere will gerne kuscheln und Körperkontakt haben.So verwundert es nicht, dass immer mehr Paare getrennt schlafen, in getrennten Betten oder Zimmern, wenn sie denn im Haus vorhanden sind. Endlich alle Viere von sich strecken, noch länger fernsehen oder lesen und ungestört schnarchen! Das Sexleben würde darunter nicht leiden, so die Verhaltensforscher, weil die Liebeslust steigt, wenn man etwas mehr Distanz wahrt, gerade beim Schlafen.Ich meine, dass wohl jedes Paar entscheiden muss, wie sie es denn mit dem Schlafen handhaben wollen, entweder zusammen oder getrennt. Was mir beim Lesen der Kommentare aufgefallen ist, wie offenherzig viele Leser über ihr Privatleben geredet haben. Ich kann in dieser Frage schlecht mitreden, weil unsere kleine Wohnung uns keine Wahl lässt ...