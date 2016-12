"Der alte Freibeuter" zum Auftakt

Immer, wenn es meine Zeit erlaubt, lasse ich mich von den vier Teile dieser deutsch-französischen Gemeinschaftsproduktion von 1966 in den Bann ziehen. Ich kenne zwar die Handlung in- und auswendig, aber es gibt immer wieder etwas Neues zu entdecken.In der Hauptrolle Michael Ende als Jim Hawkins, ein Bursche aus einem Fischerdorf im Südwesten Englands. Er findet in der Seemannstruhe von Bill Bones eine Schatzkarte, nachdem dieser einen Schlaganfall im Gasthaus "Admiral Benbow" wegen seiner Trunksucht erlitten hatte und verstorben war.Hinter dieser Karte des ehemaligen Seeräubers Flint sind aber auch viele Piraten hinterher, die wie Bill Bones einstmals unter Flint gedient hatten und nun gerne wissen möchten, wo denn dieser seinen riesigen Schatz versteckt hat. Doch Jim kann mit Flints Karte den Piraten entkommen und sich Doktor Livesey und Squire Trelawney anvertrauen. Gemeinsam wollen sie in Bristol ein Schiff ausrüsten und auf Schatzsuche gehen.Dass dieses Abenteuer gut ausgehen wird, werde wahrscheinlich nicht nur ich wissen. Trotzdem: Vielleicht schon morgen geht es wieder weiter mit "Der Schiffskoch" und "Das Blockhaus". Den vierten und letzten Teil "Die Entscheidung" werde ich mir dann zur besinnlichen Weihnachtszeit gönnen ...