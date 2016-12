Nuhr im Ersten

Leider konnte ich nicht alle scharfzüngige Bemerkungen im Gedächtnis behalten, die einem Satiriker seiner Klasse innerhalb einer Stunde so aus dem Mund sprudeln. So kann ich halt nur zwei hier sinngemäß wiedergeben:► Conchita Wurst soll sich nur noch vegan ernähren und ihren Namen geändert haben. Ab sofort möchte sie nur noch "Conchita Tofu" genannt werden.► In der Türkei sind jetzt nur noch Fernsehgeräte Marke "Erdoĝan" zu haben. Sie haben bloß eine Programmtaste.► Arjen Robben, der holländische Rechtsaußen beim FCB, ist stinksauer. Niemand hat nämlich bisher bemerkt, dass er sich seine Haare blond gefärbt hat.Ob die letzte Bemerkung auch von Nuhr stammt, kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Gut möglich, dass ich sie anderswo aufgeschnappt und noch angehängt habe, um meine Sammlung noch ein bisschen zu bereichern.Frohe Feiertage!