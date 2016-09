Ab sofort gilt: Wer seinen Körper ganz zur Schau stellt (streaking) oder nur seinen nackten Hintern zeigt (mooning), muss mit einer Haftsrafe bis zu 6 Monaten rechnen.Wer sich also gerne öffentlich entblößt, teilweise oder ganz, und einen Urlaub in Down-Under pant, sollte also gewarnt sein, um nicht verspätet wieder heimzukehren ...