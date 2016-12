Mutmaßlicher Mörder einer 19-jährigen Studentin in Freiburg festgenommen

Nach intensiver Fahndung und Medienaufrufen wurde nun ein 17-jähriger Mann aus Aphganistan vorläufig festgenommen. Bei dem Beschuldigten handelt es sich laut Staatsanwalt Dieter Inhofer um einen unbegleiteten Flüchtling.In der Pressekonferenz vom Samstag 03.12.2016 wurde bekanntgegeben, das es ein Puzzlespiel war den Täter zu Ergreifen. 1400 Menschen wurden vernommen und rund 1600 Hinweise mussten überprüft werden. Ein 18,5 Zentimenter langes schwarzes Haar das im Gebüsch am Tatort aufgefunden wurde, lieferte eine DNA. Am Flussbett des Dreisamufer`s wurde ein schwarzer Schal gefunden, dieser führte auf die Spur des mittlerweile festgenommen jungen Mann.Der schwarzhaarige Beschuldigte hielt sich 50 Minuten vor der Tat, bekleidet mit dem schwarzen Schal, etwa 1 Kilometer entfernt vom Tatort auf. Das konnte durch die Verkehrsaufzeichnungen der Freiburger Verkehrs-AG festgestellt werden. Am Freitag hätten die Ermittler der Soko den Verdächtigen ermittelt.Einen Zusammenhang mit der drei Wochen später getöteten Caroline G. sehen die Ermittler im Moment nicht.