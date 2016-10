Junge Frau tod aufgefunden, Polizei Freiburg bittet Bevölkerung um Mithilfe

Am Sonntag 16.10.2016 fand eine Joggerin gegen 8: 20 Uhr eine leblose Person am Dreisamufer in Freiburg.Bei der toten Person handelt es sich um eine junge Frau die vermutlich mit einem weißen Damenfahrrad unterwegs war.Die Kriminalpolizei geht von einem Tötungsdelikt aus und hat nun eine Sonderkommision eingerichtet, die dringend auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen ist um den Sachverhalt zu klären.Wer hat im Zeitraum von gestern Nacht bis heute Morgen 08:20 Uhrverdächtige Wahrnehmungen gemacht am Dreisamufer gemacht ?Wer hat die junge Frau mit dem weißen Damenfahhrad in der Nacht bis zum Zeitpunkt des Auffindes gesehen.Hinweise erbeten an die Kriminalpolizei Freiburg unter der Rufnumer 0761-8825777 oder an jede andere Dienststelle