Getötete Caroline G. Sportschuh wurde gefunden, hohe Belohnung zur Ergreifung des Täters ausgesetzt

Die 27-jährige war am 06.11.2016 Joggen und kam nicht mehr zurück nach Hause. Sie fiel einem Gewaltverbrechen zum Opfer. Die Polizei suchte seit diesem Zeitpunkt nach dem zweiten Sportschuh des Opfers. Hier nachzulesen Am Sonntagnachmittag (27.11.2016) fand ein Spaziergänger, der mitseinem Hund in den Weinbergen zwischen Endingen und Bahlingen unterwegs war, einen einzelnen Schuh, bei dem es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den bisher noch fehlenden Laufschuh der getöteten Caroline G. handelt. Der Schuh lag in dichtem Gestrüpp abseits der Fahr- und Fußwege. Die Spurensuche wird nun erweitert.Zeugenhinweise erbeten an das Sonderkommission "Erle" unter Telefon 07641/582-114 oder an jede andere Polizeidienststellegb