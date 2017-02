Weiberfastnacht bei der Goldenen Elf in Rödelheim

Frankfurt am Main : TGS Vorwärts Tunhalle |

Frankfurt am Main: TGS Vorwärts Turnhalle | Unter dem Motto "die Goldene Elf treibt es bunt - Konfetti in der Blutbahn

„Just colorful“ startet am 23.02.2017 um 20:11 die Damensitzung der Goldenen 11, die Party des Jahres.

Wie immer stehen für die Mädels Ausgelassenheit,

Stimmung, Tanz und viel Musik im Vordergrund. Es erwartet euch ein tolles Programm, mit Vorträgen, Schautänzen, Musik und Partytimmung. Die Herren der Schöpfung sind an diesem Abend übrigens nur als unterhaltendes Beiwerk im Saal zugelassen: Zeremonienmeister, Türsteher, diverse Männertanzgruppen, darunter natürlich auch die Taktlosen der Goldenen Elf und vieles mehr. Und wer danach immer noch in Partylaune ist und genügend Kondition zum Tanzen hat, feiert bei der After Show Party mit DJ in der „Sektbar“ bis in den Morgen weiter.

Wir freuen uns auf Euer Kommen!

Karten können unter unter www.goldene-elf.de bestellt werden, oder bei Blumen Ballenberger in der Radilostraße in Frankfurt -Rödelheim gekauft werden.

mehr Infos unter www.goldene-elf.de