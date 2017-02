Motorräder 2017 online und leiser unterwegs in eine vernetzte Zukunft

Dazu präsentieren die Hersteller auf der größten europäischen Frühjahrsmesse in Dortmund (2. bis 5. März) zahlreiche Neuheiten. Elektronische Unterstützung und online-Kommunikation für den Fahrer bieten immer mehr Modelle. Dazu sorgt eine neue europäische Vorschrift, die Euro 4-Norm, für eine bessere Überwachung des Abgasverhaltens und mehr Sicherheitssysteme. Einige ältere Baureihen wurden deshalb von den Herstellern ausgemustert.Bei den Neuheiten brachte die technische Überarbeitung gleich etwas mehr Leistung und besseres Fahrverhalten, wie erste Testberichte der Fachpresse zeigen. Zu den erneuerten Modellen gehört der bisherige Bestseller des deutschen Motorradmarktes, die BMW 1200 GS. Sie wird ebenso in Dortmund zu sehen sein wie die Maschinen der japanischen, italienische, britischen und französischen Roller- und Motorradhersteller.Aus den USA kommen nicht nur die großvolumigen Zweizylinder von Harley und Indian. Die auf elektrisch angetriebene Bikes spezialisierte Marke Zero setzt auch auf europäischen Straßen auf alternative Antriebskonzepte.Die neue Roller- und Motorradgeneration zeigt, wo die Entwicklung in den nächsten Jahren hingeht. Die Maschinen erfüllen die Ansprüche der Fahrer an mobile Kommunikationsmöglichkeiten. Hightech sorgt für immer sicherer Bikes mit beherrschbarer Spitzenleistung. Zugleich werden sie auf die Zukunft des vernetzten Fahrens vorbereitet.