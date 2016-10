NAJU Frankenberg weiht eigene Apfelpresse ein

Saft zum Direktverzehr gab es am Samstag erstmals am Frankenberger Naturschutzhaus. Nach der Ernte der Streuobstäpfel halfen über 20 junge Leute, darunter auch Flüchtlinge aus Eritrea, Syrien, Somalia und dem Iran beim Apfelpressen. In einem von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) geförderten Projekt integriert die NABU/Naturschutzjugend die Asylbewerben in die ehrenamtliche Naturschutzarbeit unter dem Motto „Stärken erkennen, Talente fördern“.